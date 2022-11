Wechselhaftes Herbstwetter erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen. Am Dienstag ist es meist stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vor allem im Süden ist den Meteorologen zufolge zeitweise mit Regen zu rechnen. Nachmittags bleibt es meist trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad Celsius, in Hochlagen zwischen 8 und 11 Grad. Laut DWD weht ein mäßiger Wind. Vor allem in der Eifel gibt es zeitweise starke Böen.

Offenbach (dpa/lrs) - Für Mittwoch sagen die Meteorologen wechselnde Bewölkung und örtlich schwache Schauer voraus. Die Temperaturen liegen bei maximal 8 bis 14 Grad. Am Donnerstag geht es demnach bewölkt und regnerisch weiter. Nachmittags erwartet der DWD Schauer, auch Gewitter sind lokal möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad, in Hochlagen zwischen 6 und 9 Grad. Es weht ein mäßiger bis teils böiger Wind, der sich im Bergland teils zu starken Böen auffrischt.

Deutscher Wetterdienst