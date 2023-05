Zum Start in die Woche bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselhaft. Nach einem heiteren Vormittag nimmt am Sonntag die Bewölkung im Laufe des Tages laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zu. Ab dem Mittag rechnen die Meteorologen mit einzelnen Schauern. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 22 Grad und auf um die 17 Grad in Hochlagen.

Offenbach (dpa/lrs) - In der Nacht zum Montag sind bei wechselnder Bewölkung einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen sinken auf zehn bis sieben Grad. Für Montag sagt der DWD gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter vorher, bei denen auch Starkregen möglich ist. Es ist wechselnd, teils stark bewölkt. Die Temperaturen erreichen 18 bis 21 Grad und 15 bis 17 Grad in Hochlagen.

In der Nacht zum Dienstag gibt es einzelne Schauer. Es bleibt meist stark bewölkt bei Tiefsttemperaturen zwischen zehn und sieben Grad, in Hochlagen bis vier Grad. Für den Tag sagt der DWD ähnliche Wetterverhältnisse voraus. Es gibt nur gelegentlich sonnige Abschnitte. Vereinzelt ist mit Regen oder Schauern zu rechnen. Die Temperaturen erreichen maximal 16 bis 18 Grad, im höheren Bergland 12 bis 15 Grad.

DWD-Vorhersage