Barweiler (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird das Wetter in den kommenden Tagen überwiegend heiter. Ein Hochdruckgebiet über Schottland sorgt in den beiden Ländern für einen leicht bewölkten Himmel, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes am Dienstag. Es bleibt trocken. Am Dienstag liegen die Temperaturen bei drei bis sieben Grad. Am Mittwoch steigen die Werte auf etwa acht Grad, in den etwas höheren Lagen betragen sie zwischen zwei und fünf Grad. Auf acht bis elf Grad klettert das Thermometer dann am Donnerstag. Im Bergland sind es vier bis sieben Grad. Hinzu kommt schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost.