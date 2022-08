Fußball-Bundesligist Werder Bremen leiht seinen Offensivspieler Nick Woltemade für eine Saison an den Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg aus. Das gaben die Hanseaten am Dienstag bekannt. Der 20 Jahre alte Stürmer und Mittelfeldspieler wurde in der Werder-Jugend ausgebildet und gilt als großes Talent. Auch wegen Verletzungsproblemen fehlt ihm aber seit mittlerweile zwei Jahren die Spielpraxis.

