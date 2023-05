Die rheinland-pfälzischen Kommunen wollen das Land in die Pflicht nehmen, genügend Geld für die Unterbringung und Integration von geflüchteten Menschen bereitzustellen. Die Landesregierung sieht auch den Bund in der Verantwortung.

Im Streit zwischen Land und Kommunen über die Kosten für die Flüchtlingsversorgung sind die Positionen verhärtet. Es geht nicht nur um die Höhe der Summe, sondern auch um das System der Kostenverteilung. Während die Landesregierung Geld vom Bund an die Städte, Gemeinden und Landkreise weiterleiten und mit festen Summen agieren möchte, pochen die Kommunalen Spitzenverbände auf langfristigere und flexiblere Lösungen für eine am Bedarf orientierte Finanzierung aller Kosten.

Wie viel Geld will die Regierung den Kommunen zur Verfügung stellen?

Die Landesregierung hat beim Flüchtlingsgipfel mit den Kommunalen Spitzenverbänden zugesagt, Bundesmittel von 121,6 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Das ist genau so viel Geld wie im Jahr 2022. Die vom Bund zugesagten Mittel werden laut Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) den Kommunen vollständig weitergeleitet.

Was fordern die Kommunen?

Für die Kommunalen Spitzenverbände reicht diese Summe bei weitem nicht aus. Die Vertreter von Städten, Gemeinden und Landkreisen verweisen darauf, dass es bei ihren Kosten nicht nur um die Unterbringung der Menschen geht, die nach Rheinland-Pfalz kommen. Deutlich höhere Aufwendungen fielen etwa für neue Plätze in Schulen und Kindergärten sowie für Sprach- und Integrationskurse an. Es gehe auch um Kapazitäten bei Ärzten und in der Verwaltung.

Welche Lösungen schweben den Kommunalen Spitzenverbände vor?

Angemahnt wird ein „atmender Deckel“. Eine fixe Pauschale wird als ungeeignet angesehen, weil bei steigenden Asylzahlen auch gerade die Integrationskosten deutlich nach oben gehen. Den Verantwortlichen geht es um eine dauerhafte und vor allem verlässliche Sicherheit bei der Unterstützung vom Land.

Um welchen finanziellen Größenordnungen geht es?

Der Städtetag spricht alleine jetzt schon von Mehrkosten in Höhe von 300 Millionen Euro für die Flüchtlingsversorgung. Auch der Landkreistag betont, dass die zugesagten 121,6 Millionen Euro den tatsächlichen Bedarf keinesfalls abdecken. Das Land müsse daher deutlich mehr eigenes Landesgeld neben den Bundesmitteln einsetzen. Die Integrationsaufgabe sei eine kommunale Pflichtaufgabe. Diese müsse vom Land auch auskömmlich finanziert werden.

Was stellt die Landesregierung in Aussicht?

Rheinland-Pfalz und die anderen Bundesländer arbeiten nach Angaben der Ministerpräsidentin mit dem Bund in den kommenden Monaten an einem dauerhaften Finanzierungssystem. Im Sommer ist auch eine nächste Ministerpräsidentenkonferenz geplant. Dreyer betont den Willen für einen gemeinsamen Weg mit den Kommunen. Weitere Gespräche sollen folgen.

Wird das bislang zugesagte Geld vom Bund schnell in den Städten, Gemeinden in Landkreisen von Rheinland-Pfalz ankommen?

Das ist noch nicht absehbar. Erstmal muss der Bund die Mittel nach Mainz weiterleiten. Wenn das Geld da ist, muss es noch eine Änderung des Landesaufnahmegesetzes geben, mit der dann die entsprechende Mittelverteilung an die Kommunen geregelt wird.

Wie viele geflüchtete Menschen befinden sich derzeit im Land?

2023 wurden Rheinland-Pfalz über das bundesweite Verteilsystem EASY bislang 4471 asylsuchende Personen zugewiesen. Daneben wurden im laufenden Jahr weitere 304 Menschen aus Sonderaufnahmeprogrammen aufgenommen. Dabei ging es etwa um afghanische Ortskräfte.

Aus welchen Ländern kommen die meisten Menschen nach Rheinland-Pfalz?

Aktuell sind die Hauptherkunftsländer von Asylsuchenden Syrien, Afghanistan und die Türkei.

Wie hoch ist der Anteil der Menschen aus der Ukraine an der Zahl der Flüchtlinge?

Zusätzlich zu den asylsuchenden Menschen befinden sich derzeit mehr als 44 800 Menschen mit Ukraine-Bezug in Rheinland-Pfalz.

Wie ist die aktuelle Auslastung in den Erstaufnahmeeinrichtungen?

Die Auslastung der landeseigenen Aufnahmeeinrichtungen liegt aktuell bei 73 Prozent.

Wie viele Flüchtlingsunterkünfte gibt es im Land?

In Rheinland-Pfalz gibt es fünf landeseigene Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) in Bitburg, Hermeskeil, Kusel, Speyer und Trier sowie die der AfA Kusel zugeordnete Außenstelle Hunsrück am Flughafen Hahn. Sind weitere Unterbringungsmöglichkeiten im Land geplant?

Die neue Außenstelle der AfA Kusel am Flughafen Hahn ist seit Mitte April in Betrieb. Das Land prüft nach eigenen Angaben fortwährend die Notwendigkeit und Machbarkeit eines weiteren Kapazitätsausbaus.

Gibt es eine Prognose für den Zuzug von Asylbewerbern nach Rheinland-Pfalz im gesamten Jahr 2023?

Die Zugangszahlen bis zum Mai haben sich zwar auf einem weiterhin hohen Niveau bewegt, sind aber im Vergleich zum vierten Quartal 2022 leicht zurückgegangen. Wie sich die Zugangszahlen in den nächsten Monaten entwickeln, ist nach Angaben des Integrationsministeriums nicht absehbar. In den vergangenen Jahren sind die Zugänge in den Sommermonaten und der zweiten Jahreshälfte angestiegen, damit ist auch in diesem Jahr zu rechnen.