Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Sonntag ist Oberbürgermeisterwahl in Mainz. Mit seinem Wechsel ins Innenministerium hat Michael Ebling (SPD) den Posten in der Landeshauptstadt frei gemacht. Aber wem trauen die Mainzerinnen und Mainzer das Amt zu? Zwei Kandidaten sammeln Sympathiepunkte.

Der Kabarettist Lars Reichow hat die Oberbürgermeisterwahl in der Landeshauptstadt Mainz am Sonntag, 12. Februar, in einer Fasnachtssitzung als „Schrottwichteln“ bezeichnet. Das klingt böse,