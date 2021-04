Die Bundesnotbremse zwingt Schulen schon ab einer Inzidenz von 165 in den Fernunterricht und Kitas in den Notbetrieb. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler geben die Impfungen für rund eine Million weitere Menschen frei. Sie gehören der Prioritätengruppe 3 an.

Die geplante Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes wird voraussichtlich ab Freitag in Rheinland-Pfalz direkt durchgreifen und die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie bestimmen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte am Dienstag in Mainz an, das Land werde im Bundesrat darauf verzichten, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Am morgigen Mittwoch soll das Gesetz, das auch als „Bundesnotbremse“ bezeichnet wird, im Bundestag verabschiedet werden. Was sich in Rheinland-Pfalz ändert:

Wer darf sich für eine Impfung anmelden?

In landeseigener Zuständigkeit haben Ministerpräsidentin Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) angekündigt, dass sich ab Freitag Menschen der Prioritätengruppe 3 für eine Impfung registrieren lassen können. Zu ihnen gehören Personen, die an Rheuma, Asthma oder einer Herzinsuffizienz erkrankt sind. Außerdem gehören dazu Leute, die im Lebensmitteleinzelhandel, in der Ernährungsbranche, im Pharmabereich oder bei Wasser- und Energieversorgern arbeiten. Auch die Mitglieder von Verfassungsorganen sind darunter, etwa Bundestagsabgeordnete oder Bundesminister. Die Altersgruppe der 60 bis 69-Jährigen ist generell in der Prioritätengruppe 3, sie durften sich bereits ab dem 7. April registrieren. Lehrer an weiterführenden Schulen gehören ebenfalls in diese Gruppe. Letztere sollen in den ersten beiden Mai-Wochen geimpft werden, sagte Dreyer.

Sind alle Personen der Prioritätenstufe 2 geimpft?

Nein. Nach Angaben der Gesundheitsministerin gibt es noch rund 200.000 Personen aus der Prioritätengruppe 2, die registriert, aber noch nicht geimpft sind. Zu ihnen gehörten beispielsweise Lehrkräfte an Grundschulen sowie Erzieherinnen und Erzieher. Außerdem alle Menschen, die zwischen 70 und 79 Jahre alt sind. Bis Ende April soll eine Million Menschen im Land die Erstimpfung haben, sagte Bätzing-Lichtenthäler. Mit der Prioritätengruppe drei kommen rund eine Million der vier Millionen Einwohner in das Vorrecht, aufgrund besonderer Merkmale geimpft zu werden.

Warum werden Schüler nicht bevorzugt geimpft?

Am Montag waren 1487 Schülerinnen und Schüler und 97 Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz mit dem Coronavirus infiziert, eine Woche zuvor waren es 945 Schüler und 82 Lehrer. Die rasant ansteigenden Zahlen nahm der Philologenverband zum Anlass, neben der bevorzugten Impfung der Lehrer auch jene von Schülern und deren Familien zu fordern. Auf Nachfrage sagte Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler, dass es noch keinen zugelassenen Impfstoff für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren gebe. Das Vakzin von Biontech sei ab 16 Jahren erlaubt, damit würden bereits jetzt beispielsweise Auszubildende in der Pflege geimpft.

Was ändert sich bei Kindertagesstätten und an Schulen?

Ab einer Inzidenz von 165 Infizierten pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen müssen Schulen automatisch in den Fernunterricht gehen, Kindertagesstätten schließen und bieten einen „Notbetrieb“ an. Diesen Wert erreichen aktuell der Donnersbergkreis, Ludwigshafen, Pirmasens und Speyer. Ab einer Inzidenz von 100 wurden bisher Maßnahmen vor Ort geprüft. Lange hat das Land bei hohen Infektionszahlen den „eingeschränkten Regelbetrieb“ in Kitas vorgesehen. Es lag in der Verantwortung der Eltern, ob sie ihre Kinder gebracht haben. Nach den Worten Dreyers soll das Kindertagegeld noch einmal ausgeweitet werden. Aktuell können Eltern bis zu 20 Arbeitstage im Bedarfsfall frei nehmen. Bei mehreren Kindern hat jeder Elternteil bis zu 45 Tage, Alleinerziehende bis zu 90 Arbeitstage. Der Bund hat außerdem angekündigt, das geplante Nachhilfeprogramm um eine Milliarde auf zwei Milliarden Euro aufzustocken.

Wie geht es mit den Tests an Schulen weiter?

Die bisher nur freiwilligen Tests der Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche werden mit der Bundesnotbremse verpflichtend. Nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion lagen am Dienstag noch keine Zahlen vor, wie viele Schüler bei der freiwilligen Testung mitgemacht haben und wie häufig dadurch Infizierte entdeckt wurden, die bislang noch keine Symptome hatten.

Bleibt es dabei, dass Geimpfte bestimmte Lockerungen genießen?

Die Landesverordnung, wonach Personen, die ihren vollen Impfschutz nachweisen können, von der Testpflicht etwa beim Friseur befreit sind, bleibt nach den Worten Dreyers in Kraft. Auch Quarantäneregeln gelten für diese Gruppe nur eingeschränkt. Menschen, die eine Covid-Infektion überstanden haben, sind nicht inbegriffen. Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagte, das Robert-Koch-Institut habe noch nicht abschließend schriftlich erklärt, dass Genesene ein halbes Jahr lang geschützt seien. Nach früheren Angaben des Ministeriums hieß es, der Schutz von Genesenen sei nicht eins zu eins mit dem von Geimpften gleichzusetzen.

