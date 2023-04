Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Cornelia Willius-Senzer will gerne noch einmal für den Landtag kandidieren. Die 77-Jährige ist Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion. Sie verrät, wie sie den Digitalunterricht voranbringen will und was sie sich als Ziel bei der Wahl im März gesetzt hat.

Genau wie andere Politiker waren Sie in den zurückliegenden Wochen viel im Land unterwegs. Was bewegt die Menschen neben dem Thema Corona?

Viele machen sich Sorgen um die Zukunft.