Bad Ems (dpa/lrs) - Die Zahl der Verkehrstoten in Rheinland-Pfalz ist gesunken. Die Polizei zählte von Januar bis November 2021 insgesamt 112 Todesopfer bei Unfällen im Straßenverkehr, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte. Das waren elf weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Schwerverletzten sank um 10,6 Prozent auf 2575 und die der Leichtverletzten um 6,5 Prozent auf 11.672. Insgesamt registrierte die Polizei von Januar bis November vergangenen Jahres 114.860 Verkehrsunfälle in Rheinland-Pfalz. Das waren 0,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Laut dem Statistischen Landesamt ist die Zahl der Verkehrstoten in den vergangenen Jahren in Deutschland generell etwa wegen besserer Sicherheitssysteme in Autos und entschärfter Unfallschwerpunkte rückläufig gewesen. Allerdings könne es bei niedrigen Zahlen auch leicht Schwankungen geben.