Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist trotz der Corona-Krise im September zurückgegangen. Insgesamt waren 122 500 Menschen ohne Job und damit 7100 oder 5,5 Prozent weniger als im August, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren allerdings deutlich mehr Männer und Frauen ohne eine bezahlte Erwerbstätigkeit. Im September dieses Jahres waren 27 000 Menschen mehr arbeitslos als im gleichen Monat 2019. Das entspricht einem Plus von 28,3 Prozent.

Die Arbeitslosenquote lag bei 5,4 Prozent. Vor einem Monat betrug sie 5,7 Prozent und vor einem Jahr 4,2 Prozent.

Insbesondere jüngere arbeitslose Menschen hätten im September wieder einen Job gefunden. Die Unternehmen suchten auch mehr Arbeitskräfte als im August. Allerdings war bezogen auf die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Die Anzeigen für Kurzarbeit gingen dagegen zurück.