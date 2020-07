Bad Ems (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr etwas weniger Kinder geboren worden. 2019 kamen 37 173 Babys auf die Welt, rund 500 weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Bad Ems mitteilte. Das entspricht einem Rückgang von etwa 1,3 Prozent. Die meisten Kinder erblickten in Mainz das Licht der Welt, insgesamt 2168. Im gleichen Zeitraum starben landesweit 47 619 Menschen. Das sind rund 10 400 mehr, als Kinder geboren wurden.