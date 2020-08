Bad Ems/Mainz (dpa/lrs) - Die Anbaufläche für Getreide ist in Rheinland-Pfalz binnen Jahresfrist leicht geschrumpft. Der erwartete diesjährige Hektarertrag von 6,8 Tonnen entspricht aber dem Vorjahresniveau und liegt um 0,2 Tonnen über dem langjährigen Mittel, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte. Nach einer ersten Bilanz könnten die Bauern knapp 1,5 Millionen Tonnen Getreide ernten. Wegen der um 5800 auf 225 400 Hektar geschrumpften Anbaufläche wären das 2,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Das wäre mengenmäßig also eine leicht unterdurchschnittliche Getreideernte.

Laut dem Sprecher des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd in Mainz, Andreas Köhr, schwankt die Größe der Getreidefläche im Land von Jahr zu Jahr. Je nach Witterung und Marktbedingungen setzten Bauern teils auf unterschiedliche Kulturen. «Im Herbst wurde wegen der Nässe weniger Wintergetreide ausgesät», erklärte Köhr.

Zum Glück sei dieses Jahr bislang nicht ganz so heiß und trocken wie die beiden vorherigen Jahre gewesen. Die Trockenphasen hätten sich diesmal regional sehr unterschiedlich verteilt: «Sogar innerhalb von Betrieben gibt es Flächen mit sehr guten und mit schlechten Erträgen.»

Weiterhin unzufrieden sind die Landwirte mit den generell niedrigen Verkaufspreisen. So wird wegen des coronabedingt verringerten Bierabsatzes weniger Gerste nachgefragt. Die Lager mit diesem Getreide bei den Brauereien seien gut gefüllt, sagte Köhr.