Saarbrücken (dpa/lrs) - In Bus und Bahn halten sich die Saarländer weitgehend an die coronabedingte Maskenpflicht. Bei bisher 550 Personenkontrollen seien bislang fast keine Verstöße festgestellt worden, teilte das saarländische Innenministerium am Donnerstag in Saarbrücken mit. Anders verhalte es sich an Haltestellen und in Wartebereichen: Dort hätten Kontrollkräfte öfter auf das aus Gründen des Infektionsschutzes notwendige Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hinweisen müssen. Bei dort erfassten Verstößen habe man es bislang in der Regel bei einem mündlichen Hinweis belassen, da die Betroffenen meist Einsicht gezeigt hätten. Die Maskenpflicht an Haltestellen und in Wartezonen sei vielen Fahrgästen offenbar bislang nicht bewusst.