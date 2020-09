Offenbach (dpa/lrs) - Zum Wochenende wechseln sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland Sonne, Wolken und einige wenige Regenschauer ab. Am Freitagvormittag werden hauptsächlich in Rheinland-Pfalz an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen einige Schauer erwartet. Später zieht der Regen ab, dann bleibt es bewölkt und trocken. Im Süden sind auch längere sonnige Abschnitte möglich. Dazu werden Höchstwerte von 23 bis 28 Grad erreicht.

Auch der Samstag beginnt laut DWD-Prognose bewölkt mit einzelnen Schauern, im Lauf des Tages heitert es dann auf. Bei Temperaturen von bis zu 24 Grad weht ein mäßiger Wind. Am Sonntag sinken die Temperaturen leicht auf 18 bis 21 Grad, in der Eifel werden nur etwa 15 Grad erreicht. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken erwarten die DWD-Meteorologen auch einzelne Schauer, überwiegend bleibt es aber trocken.