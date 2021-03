Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Saarländer halten sich weitgehend an die Maskenpflicht im ÖPNV. Das habe ein Kontrolltag in Bussen und Bahnen am Mittwoch gezeigt, teilte das Verkehrsministerium am Donnerstag in Saarbrücken mit. Bei rund 9000 kontrollierten Personen seien in 36 Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Insgesamt waren landesweit 324 Einsatzkräfte von Orts- und Vollzugspolizei sowie aus Verkehrsunternehmen bei den Kontrollen im Einsatz.

Im Vergleich zum letzten Aktionstag im Dezember 2020 seien damit deutlich mehr Personen kontrolliert, aber weniger Verstöße festgestellt worden. „Die weitaus überwiegende Mehrheit der Bevölkerung verhält sich rücksichtsvoll und vernünftig, wenn es darum geht, sich selbst und andere vor Corona zu schützen“, sagte Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD).

Die medizinischen Masken seien „ein sehr geeignetes Instrument, um Infektionsketten zu vermeiden. Das gilt insbesondere dort, wo sich Menschenansammlungen nicht vermeiden lassen, wie in Bus und Bahn.“

© dpa-infocom, dpa:210311-99-784345/2