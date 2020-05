Mainz (dpa/lrs) - Bei meist regnerischem und kühlem Wetter hat die Polizei am 1. Mai in Rheinland-Pfalz und im Saarland bislang nur vereinzelte Verstöße gegen die Beschränkungen in der Corona-Krise vermeldet. «Überwiegend halten sich die Leute an die bestehenden Beschränkungen», sagte ein Sprecher in Kaiserslautern. Das Wetter spiele dabei wohl auch eine Rolle. «Es hat den ganzen Morgen geregnet. Das hält auch den Letzten zuhause.»

Ein ähnliches Bild zeigte sich auch anderswo. «Es ist alles ruhig im Moment», sagte ein Sprecher der Koblenzer Polizei. In Mainz gab es nach Polizeiangaben bisher ebnfalls keine Verstöße, es sei «relativ ruhig».

Auch in Trier blieb es bei Regenwetter ruhig. «Bislang gab es noch gar keine Verstöße», sagte ein Sprecher. Die Polizei in Saarbrücken meldete ebenfalls einen «absolut ruhigen» 1. Mai. «Sehr, sehr wenig» los sei auch in Ludwigshafen, wie eine Sprecherin mitteilte. «Hier schüttet es wie aus Kübeln.»