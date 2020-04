Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Idee der CDU, im Saarland eine freiwillige Vorbereitungswoche in den Sommerferien anzubieten, ist bei den übrigen Landtagsfraktionen auf Kritik gestoßen. «Das ist ein wenig durchdachter Vorschlag», sagte SPD-Fraktionschef Ulrich Commerçon am Montag in Saarbrücken. Gerade für Lehrer, die wegen der Corona-Krise sehr viel Mehrarbeit geleistet hätten, sei dies nicht zumutbar. Auch für die Schüler habe die Zeit bislang eine sehr hohe Belastung dargestellt. «Einfach die Sommerferien zu verkürzen, ist vor allem für die Kinder eine Zumutung», so Commerçon.

Die CDU hatte vorgeschlagen, dass der freiwillige Unterricht in den weiterführenden Schulen vor allem ein Angebot der Hauptfachlehrer sein sollte; in den Grundschulen sollten die Klassenlehrer die Grundlagen wiederholen. Auch organisatorische Vorarbeit könne geleistet werden. Lehrkräfte sollten für ihren Mehraufwand einen Ausgleich erhalten.

«Das ist an den Leuten, die handeln, vorbeireglementiert», kritisierte der AfD-Fraktionsvorsitzende Josef Dörr. Niemand wolle sich die Ferien kürzen lassen, weder Lehrer und Schüler, noch Eltern, die in Urlaub fahren wollten. Ohnehin werde seiner Meinung nach der Unterrichtsausfall «dramatisiert». Er sei überzeugt, dass dieser «ohne große Folgen bleiben» werde.

Die Linken, so der parlamentarische Geschäftsführer Jochen Flackus, hielten nichts von dem CDU-Vorschlag. Wenn es so sei, dass die Sommerferien ein bisschen mit Urlaub für Familie verbunden werden könnten, "sollte man das durch diese Diskussion nicht auch noch belasten».