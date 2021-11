Mainz (dpa/lrs) - Der November hält für die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland nur wenig Sonnenschein zum Wochenstart bereit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziehen dichte Wolken am Montag über beide Bundesländer. Zeitweise soll leichter Regen fallen - im Laufe des Tages sei demnach nur mit wenigen Auflockerungen von Nordwesten her zu rechnen. Wie die Meteorologen mitteilen, liegen die Höchsttemperaturen an Rhein, Mosel und Saar zwischen zwei und acht Grad.

Bei teilweise starker Bewölkung dürften die Temperaturen in der Nacht zum Dienstag zwischen einem und minus zwei Grad im Bergland liegen. Tagsüber dringe die Sonne kaum durch die Wolkenfelder. Die Temperatur am Dienstag liegt den Meteorologen zufolge bei Werten zwischen drei und sieben Grad. Es bleibt aber wohl trocken.

In der Nacht zum Mittwoch zeige sich meist klarer Himmel. Lediglich im Norden müsse gebietsweise mit starker Bewölkung gerechnet werden. Es bleibt dem DWD zufolge niederschlagsfrei mit Temperaturen zwischen einem und minus drei Grad. Der Tag werde teilweise sonnig, zum Teil aber auch bedeckt und neblig. Es bleibe niederschlagsfrei bei Höchsttemperaturen zwischen vier und sieben Grad.