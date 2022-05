Das Wetter bleibt für die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zunächst ungemütlich. Erst ab Dienstag sind bei sonnigeren Abschnitten wieder Temperaturen um die 20 Grad zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte.

Offenbach (dpa/lrs) - In der Nacht zum Sonntag bedecken den Himmel über dem Norden demnach dichtere Wolkenfelder, im Süden ist es dagegen meist nur locker bewölkt - bei Tiefstwerten zwischen acht und vier Grad.

Am Sonntag bleibt der Süden der beiden Länder der Vorhersage nach vom Regen verschont, im Norden gibt es dagegen im Tagesverlauf Schauer. Dabei schließt der DWD auch einzelne Gewitter nicht aus. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 17 Grad, in Hochlagen um 12 Grad.

In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen bei vereinzelten Schauern auf sieben bis vier Grad, in der Eifel zum Teil bis einen Grad. Tagsüber ist der Himmel über Rheinland-Pfalz und dem Saarland laut DWD dann abwechselnd sonnig und bewölkt - mit vereinzelten Regenschauern. Bei maximal 15 bis 18 Grad bleibt es weiterhin frisch. Am Dienstag werde es dann freundlicher mit bis zu 20 Grad am Rhein.

DWD-Vorhersage