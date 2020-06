Koblenz (dpa/lrs) - Koblenz wird Weltraumstadt: Eines der modernsten Radarsysteme zur Beobachtung des Alls soll in der Rhein-Mosel-Stadt getestet werden. Die Spitzentechnik in zwei Containern «dient der wissenschaftlichen Beobachtung und Katalogisierung von Weltraumschrott in erdnahen Orbithöhen von 300 Kilometern bis 3000 Kilometern», teilte das Koblenzer Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr am Dienstag mit. Das German Experimental Space Surveillance and Tracking Radar (GESTRA) sollte an diesem Mittwoch (1. Juli) auf der Schmidtenhöhe bei Koblenz aufgestellt werden. Diese Fläche sei nach der Betrachtung von mehr als 430 Standorten ausgewählt worden.

Sende- und Empfangssystem seien räumlich getrennt in den beiden Containern untergebracht, «was zu geringerer Beeinflussung und damit zu einer höheren Empfangsleistung führt». Das im Auftrag des Raumfahrtmanagements im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) vom Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik (FHR) gebaute Radarsystem besteht laut DLR aus 256 einzeln elektronisch gesteuerten Antennen und Empfangseinheiten. Die Blickrichtung könne binnen nur weniger Millisekunden geändert und der Weltraum in alle Richtungen überwacht werden.

Nach Angaben des FHR stellt herumschwirrender Weltraumschrott eine zunehmende Gefahr für Satelliten dar. Um deren Betreiber rechtzeitig vor Kollisionen warnen zu können, erstelle die NASA einen sogenannten Masterkatalog mit den meisten Flugobjekten in erdnahen Orbithöhen. «Was die US-amerikanischen Satelliten angeht, so sind sie aus taktischen Gründen jedoch in den Listen meist nicht zu finden. Deutschland möchte sich daher aus dieser Abhängigkeit lösen», erklärt das FHR. Dafür sei neben dem Weltraumbeobachtungssystem TIRA zur Verfolgung und Abbildung einzelner Weltraumobjekte auch ein System wie GESTRA nötig, das «die verschiedenen Objekte in einem großen Raumausschnitt aufspürt». GESTRA soll laut der Bundeswehr im Herbst 2020 vom FHR offiziell an das DLR übergeben werden.