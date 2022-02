Der Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg nahe dem Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt hat am Montag den Bahnverkehr vorübergehend lahmgelegt. Der Blindgänger war kurz vor Mittag bei Bauarbeiten entdeckt worden, teilte die Polizei in Luxemburg mit. Der Fundort wurde abgesichert und das Bahnhofsviertel gesperrt. Am Nachmittag kam es dann zu einer kontrollierten Sprengung der Bombe. Anschließend wurde der Verkehr wieder freigegeben.

Luxemburg (dpa/lrs) - © dpa-infocom, dpa:220228-99-326960/2