Bei Bauarbeiten auf einem Privatgrundstück im Trierer Stadtteil Olewig ist am Freitag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Es handele sich «um eine gefährliche Bombe mit einem Säurezünder», die noch am Freitag vor Ort gesprengt werden müsse, teilte die Stadt Trier per Twitter mit. Daher müssten alle Bewohnern im Umkreis von 1000 Metern sofort ihre Häuser verlassen.

Trier (dpa/lrs) - Die Sprengung könne nur erfolgen, «wenn alle Personen den Gefahrenbereich verlassen haben», teilte die Feuerwehr Trier per Warnmeldung mit.

Der Zugang zur Baustelle sei abgesperrt. Feuerwehr, Polizei und Ordnungsamt seien vor Ort. Eine Anlaufstelle für Bürger werde im Messepark Trier eingerichtet, teilte die Feuerwehr mit. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.

