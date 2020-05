Trier (dpa/lrs) - Eine Weltkriegsbombe ist in Trier entschärft worden. «Es gab keine besonderen Vorkommnisse», sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Zuvor hatten rund 2700 Anwohner zur Sicherheit ihre Häuser verlassen müssen. Auch dies habe wie geplant funktioniert.

Die britische Fliegerbombe war am Montag bei Bauarbeiten auf einem Grundstück nahe des Mattheiser Weihers gefunden worden. Die Straßen des Evakuierungsgebietes wurden in einem Umkreis von 500 Metern um den Fundort vor der Entschärfung gesperrt, wie von der Stadt angekündigt. Die 250-Kilogramm-Bombe lag in einer Baugrube auf einem privaten Grundstück und war von Mitarbeitern des Trierer Ordnungsamtes bewacht worden.