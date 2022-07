Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe müssen sich die Bewohner des Mainzer Stadtteils Gonsenheim auf Einschränkungen am Mittwoch einstellen. Der Blindgänger soll am Mittwochmittag entschärft werden, wie die Stadt Mainz am Montagabend mitteilte. Demnach wird der betroffene Bereich rund um die Hugo-Eckener-Straße am Mittwochmorgen evakuiert. Etwa 4000 Anwohnerinnen und Anwohner, mehrere Kitas und ein Pflegeheim sind von der Maßnahme betroffen. Die 250 Kilogramm schwere amerikanische Weltkriegsbombe war am Montagvormittag entdeckt worden.

Mainz (dpa/lrs) - Pressemitteilung