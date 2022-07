Der Kampfmittelräumdienst hat am Donnerstag eine teildetonierte Weltkriegsbombe auf dem Gelände der Falckenstein-Kaserne in Koblenz erfolgreich entschärft. Die 125 Kilogramm schwere Bombe war am Vormittag bei Bauarbeiten entdeckt worden - rund 100 Menschen mussten das Gebiet um den Fundort für die Entschärfung verlassen, wie die Stadt Koblenz am Nachmittag mitteilte.

Koblenz (dpa/lrs) - Die Entschärfung sei problemlos und zügig verlaufen. Rund 30 Einsatzkräfte regelten demnach die Evakuierung der Anwohner in einem Radius von 100 Metern sowie den Verkehr.

Mitteilung Stadt Koblenz