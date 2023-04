Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die rheinland-pfälzische Landesregierung darf im Kampf gegen die Pandemie unter anderem Kontaktbeschränkungen verordnen und den Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit verbieten. Das hat der Landtag am Dienstag in einer Sondersitzung mit breiter Mehrheit gegen die Stimmen der AfD beschlossen.

Notwendig wurde die Sondersitzung, nachdem die neue Ampelkoalition auf Bundesebene den Landtagen ein Mitspracherecht bei der Corona-Bekämpfung eingeräumt hat. Der gestrige Landtagsbeschluss