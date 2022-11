Die Mainzer Polizei hat eine insgesamt positive Bilanz zum Fastnachtsauftakt am 11.11. gezogen. Bis zu 7500 Narren hätten «ausgelassen und weitestgehend friedlich» gefeiert, teilte die Polizei am Freitagabend mit.

Mainz (dpa/lrs) - Die eingesetzten Polizeikräfte seien nur selten eingeschritten, etwa bei „strafrechtlich nicht relevanten verbalen Auseinandersetzungen“, hieß es im Polizeibericht. Allerdings seien auch fünf Fälle von Körperverletzungen festgestellt worden. Nach Abschluss des Bühnenprogramms auf dem Schillerplatz zogen die Feiernden in die Weinstuben und Kneipen der Mainzer Altstadt weiter.

Nach zwei Jahren mit massiven Corona-Einschränkungen war die Feier des närrischen Datums diesmal wieder unbeschwert möglich. Zeitweise war es bis in die angrenzenden Straßen hinein so voll, dass kaum ein Durchkommen möglich war. Jetzt macht die Fastnacht Platz für den Weg in die Adventszeit, ehe am Neujahrstag die Kampagne auch offiziell beginnt. Höhepunkt ist der Rosenmontag am 20. Februar.