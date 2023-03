Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) In den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mild. Am Dienstagvormittag ist teils auch mit Regen zu rechnen, im Tagesverlauf soll er aber nachlassen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen erreichen 13 bis 16 Grad, in höheren Lagen bis zu 10 Grad.