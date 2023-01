In Rheinland-Pfalz ist dem Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) zufolge ein weiterer Wolf nachgewiesen worden. Ausgangspunkt sei der Tod eines Schafs Ende Dezember im Gemeindegebiet Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) gewesen, teilte ein Kluwo-Sprecher am Donnerstag in Trippstadt mit. DNA-Abstriche ergaben demnach, dass es sich nicht um den Wolf handele, der im Sommer 2022 fünfmal im Raum Pfälzerwald nachgewiesen worden sei. „Die Individualisierung der Proben ist in Bearbeitung“, hieß es. Damit soll untersucht werden, ob das Tier weiblich oder männlich und möglicherweise aus anderen Gebieten bekannt ist. Mehr zum Thema

