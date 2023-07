Der Ausbau des Mainzer Stammsitzes des mit seinem Corona-Impfstoff bekannt gewordenen Unternehmens Biontech ist ein weiteres Stück vorangekommen. Am Mittwoch wurde Richtfest für ein neues Forschungsgebäude auf dem Gelände einer früheren Kaserne in der Mainzer Oberstadt gefeiert. Der operative Geschäftsführer von Biontech, Sierk Poetting, sprach von einem «weiteren Meilenstein für unsere Standortentwicklung». Seit seiner Gründung sei Biontech eng mit der Stadt Mainz verbunden und werde hier auch verwurzelt bleiben. Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) nannte den Bau ein Bekenntnis zu Mainz. «Mainz und Biontech gehören zusammen.»

Mainz (dpa/lrs) - Biontech hat nach eigenen Angaben weltweit insgesamt mehr als 4500 Mitarbeiter (Stand: Ende 2022), davon über 2600 in Mainz. Weitere deutsche Standorte sind unter anderem in Idar-Oberstein und Marburg. Zuletzt richteten sich die Blicke von Biontech verstärkt auch Richtung Großbritannien, dort bauen die Mainzer ein Forschungs- und Entwicklungszentrum zur Krebstherapie auf.

In dem neuen Bau namens «K2» in Mainz, dessen Richtfest nun anstand, sollen auf rund 25.000 Quadratmetern 100 Büroarbeitsplätze sowie 200 Arbeitsplätze in Laboren entstehen. Der Komplex soll 2025 fertig werden. Zu den Kosten machte Biontech keine Angaben. Poetting erinnerte daran, dass die Planungen mehrfach geändert worden seien. Zeitweise sei der Bau einer Produktionsstätte vorgesehen gewesen, nun werde es hier «Forschung pur» geben.

Biontech, das 2008 gegründet wurde, um Behandlungen für individualisierte Krebstherapien zu entwickeln und herzustellen, investiert auch anderswo in Mainz. So entsteht in der Stadt etwa an anderer Stelle eine Herstellungsstätte für individualisierte Krebsimmuntherapien. Sie soll nach Unternehmensangaben einmal mehr als 10.000 Dosen an individualisierten Krebsimmuntherapien pro Jahr produzieren können, wenn diese fertig entwickelt und zugelassen sind. In der Mainzer Innenstadt angemietete Büroflächen in einem ehemaligen Bau der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sollen voraussichtlich Anfang kommenden Jahres bezugsfertig sein.

