Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland ist ein weiterer mit dem neuen Coronavirus infizierter Mensch gestorben. Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Land auf nunmehr 171, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Dienstag mitteilte. Mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte werden insgesamt nunmehr 2761 gezählt, eine Person mehr als am Vortag. Von den Erkrankten werden aktuell 14 stationär behandelt, fünf davon intensivmedizinisch. Seit dem ersten Auftreten des Virus im Saarland gelten 2568 Personen als geheilt, zwei mehr als am Vortag. Grundlage der Zahlen sind Angaben der Gesundheitsämter der Landkreise an das Ministerium bis um 17.00 Uhr am Dienstag.