In einem weiteren Brief an das rheinland-pfälzische Wissenschafts- und Gesundheitsministerium haben Klinikleiter der Mainzer Universitätsmedizin die Situation an der größten Klinik des Landes bemängelt. In dem an Minister Clemens Hoch und Staatssekretär Denis Alt (beide SPD) gerichteten Schreiben von Mitte Juni, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es unter anderem, der Versorgungsauftrag der Unimedizin könne nicht mehr vollumfänglich erfüllt werden. Eine schriftliche Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zu dem Brief an das rheinland-pfälzische Wissenschaftsministerium blieb bis Donnerstagabend unbeantwortet.

Mainz (dpa/lrs) - Die wirtschaftliche Lage sei mehr als prekär, die infrastrukturelle Ausstattung nicht mehr zeitgemäß, schreiben die Klinikleiter der Unimedizin. Die schlechten infrastrukturellen Gegebenheiten wiederum führten zu einem erhöhten Personalbedarf und zu einer erhöhten Belastung der Mitarbeiter in Krankenversorgung, Forschung und Lehre.

Weiter heißt es, das Vertrauensverhältnis zwischen Einrichtungsleitungen und dem Kaufmännischen Vorstand sei unwiederbringlich zerrüttet. Einer Mediation mit dem Kaufmännischen Vorstand räumen die Einrichtungsleiter dem Brief zufolge keine Erfolgschancen ein.

Bereits im Frühjahr hatten rund 40 Klinikdirektoren in einem Brief an das Ministerium die «rigorose Sparpolitik» des Kaufmännischen Vorstands scharf kritisiert, die Opposition im Mainzer Landtag sprach von einem «Brandbrief».

Die CDU-Fraktion hatte die Unimedizin kürzlich zum Thema einer Landtagsdebatte gemacht. Seinerzeit sagte der Abgeordnete Gerd Schreiner, es sei unverständlich, warum der Vertrag des kaufmännischen Vorstands vorzeitig verlängert worden sei. Ihm fehle jede Fantasie, wie die Einrichtungsleiter und der kaufmännische Vorstand jemals wieder vertrauensvoll zusammenarbeiten wollen.

Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) hatte Anfang Juni in einem Interview strukturelle Veränderungen an der einzigen Uniklinik in Rheinland-Pfalz angekündigt. Noch in diesem Jahr solle das Universitätsmedizingesetz geändert werden. Bei einer Landtagsdebatte am 22. Juni verwies er auf ein Investitionsprogramm für die Uniklinik.

Am Freitag steht der Wirtschaftsplan 2023 der Unimedizin auf dem Programm des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.