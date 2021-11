Trier/Koblenz (dpa/lrs) - In weiteren Städten in Rheinland-Pfalz haben am Freitag die Weihnachtsmärkte unter verschärfen Corona-Auflagen ihren Betrieb gestartet. In Koblenz eröffnete der Weihnachtsmarkt unter der 2G-Regelung, die nur Geimpften und Genesenen den Zugang zu gastronomischen Angeboten gestattet, wie die Stadt Koblenz mitteilte. Standbetreiber seien dazu verpflichtet, die entsprechenden Nachweise zu überprüfen. Die Besucher erhalten demnach ein Bändchen für den Rest ihres Besuchs, um nicht bei jedem Standbesuch ihren Nachweis vorzeigen. Ausnahmen gelten für Kinder und Jugendliche, Schwangere sowie Personen mit einer schweren Vorerkrankung und einem entsprechenden ärztlichen Attest. Diese Gruppen können den Angaben zufolge den Weihnachtsmarkt mit einem Schnelltest besuchen.

Auch auf dem Weihnachtsmarkt in Trier gilt die 2G-Regel, bei der nur Geimpfte und Genese Zutritt erhalten. Zudem soll es eine Absperrung sowie Einlasskontrollen geben. Bühnenprogramme und Stände mit Innengastronomie wurden demnach untersagt.

Am Mittag gibt die Stadt Mainz bekannt, welche Corona-Regelungen auf dem städtischen Weihnachtsmarkt gelten werden. In Ludwigshafen öffneten die Hütten bereits am 10. November mit einer entsprechenden Maskenpflicht.