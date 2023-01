Die Grippewelle in Rheinland-Pfalz hält weiter an. In den letzten vier Dezemberwochen seien mehr als 7100 Infektionen nachgewiesen worden, teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz der Deutschen Presse-Agentur mit. Nach den ersten vier Tagen des neuen Jahres standen bereits knapp 800 Fälle in der Statistik. «Die Fallzahlen sind in der Tat sehr hoch und auf dem Niveau starker Grippewellen, zum Beispiel im Frühjahr 2018», sagte ein LUA-Sprecher.

Koblenz (dpa/lrs) - Zum Vergleich: Im selben Dezember-Zeitraum von 2018 bis 2021 lag die Zahl der Grippefälle jeweils insgesamt zwischen 7 und 141 Fällen. Ungewöhnlich sei, dass die Zahlen diese Saison früher als sonst angestiegen seien, sagte der Sprecher. Im vergangenen Sommer habe es bereits Meldungen gegeben, ab Mitte Oktober war ein Anstieg auf mehr als 100 Fälle pro Woche festzustellen.

„Die saisonalen Grippewellen vergangener Jahre haben sich oft erst nach dem Jahreswechsel aufgebaut.“ In den Vorjahren erreichten Grippewellen ihren Höhepunkt in der Regel Ende Februar und Anfang März. „Wie sich die Lage weiter entwickeln wird, können wir leider nicht voraussagen“, hieß es vom LUA.

Wegen der Feiertage um den Jahreswechsel kann es bei den Zahlen zu Verzerrungen kommen, da beispielsweise weniger Patientinnen und Patienten Arztpraxen aufsuchten. Im Jahr 2022 standen insgesamt 10 542 Grippefälle in der Statistik. Unter Corona-Hygienebedingungen waren 2021 lediglich 72 Grippefälle nachgewiesen worden. 2020 gab es laut LUA 8197 Fälle, 2019 waren es 7916 und 2018 noch 13 857.

Einen Anstieg der Zahlen sieht auch die Arbeitsgemeinschaft Influenza beim Robert Koch-Institut (RKI) bundesweit. Die Zahl der Arztbesuche wegen akuter Atemwegserkrankungen habe Mitte Dezember über den Werten der Vorjahre zu jener Zeit gelegen. Neben einer verstärkten Übertragung von Influenzaviren könne auch ein Aufsuchen der Arztpraxen bereits bei milder Symptomatik zu höheren Werten beitragen, hieß es im Wochenbericht der Experten.

Wochenbericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza