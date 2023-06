In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt das Wetter auch in den kommenden Tagen warm. Am Donnerstag sei es sonnig bis heiter, lediglich am Nachmittag könne es vorübergehend ein paar Wolken geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Regen gebe es keinen. Die Temperaturen liegen laut DWD bei 23 bis 28 Grad. Der Freitag sei meist heiter und zeitweise wolkig. Regnen soll es nicht - lediglich im nördlichen und östlichen Bergland seien am Nachmittag einzelne Schauer möglich, teilte der DWD weiter mit. Das Thermometer zeigt zwischen 25 und 29 Grad und im Bergland 23 Grad an. Am Samstag sei es meistens sonnig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen dann laut DWD bei 26 bis 30 Grad und im Bergland bei 23 bis 25 Grad. An allen Tagen wehe dazu ein schwacher bis mäßiger Wind.

Wetterbericht des DWD