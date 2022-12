Frost und Glätte bestimmen in den kommenden Tagen weiter das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Donnerstagvormittag sollen die Werte verbreitet zwischen minus 10 und minus 3 Grad Celsius liegen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Durch gefrierende Nässe kann es demnach glatt auf den Straßen werden. Bei bedecktem Himmel und nur wenigen Auflockerungen soll im Tagesverlauf weiter leichter Dauerfrost herrschen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus 4 und 0 Grad. In der Nacht sind örtlich Tiefstwerte bis minus 15 Grad möglich und es wird erneut glatt.

Offenbach (dpa/lrs) - Der Freitag zeigt sich im Umfeld von Eifel und Westerwald teils trüb, sonst ist es oft freundlich und länger sonnig. Die Temperaturen erreichen tagsüber minus 2 bis plus 2 Grad. In der Nacht gehen die Werte auf minus 6 bis minus 11 Grad zurück, örtlich können minus 13 Grad erreicht werden.

Am Samstag ist es laut DWD-Prognose verbreitet heiter bis sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 4 und minus 1 Grad.

DWD-Vorhersage