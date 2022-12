Winterliche Temperaturen und überwiegend Sonne: Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich am Wochenende auf Dauerfrost einstellen. Es sei weiter «unangenehm kalt», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Der Samstag starte morgens neblig-trüb, ehe es vielerorts heiter bis sonnig und trocken sei. Die Höchsttemperaturen erreichen zwischen minus fünf und null Grad.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - In der Nacht auf Sonntag kühle es auf minus sechs bis minus elf Grad ab und es drohe Glättegefahr. Am Tag sei es erneut sonnig, bis von Westen her dichte Bewölkung aufziehe. Ab dem Abend sei schließlich gefrierender Regen mit erheblicher Glatteisbildung zu erwarten, so die DWD-Expertin. Zum Wochenbeginn werde es dann deutlich milder - mit maximal fünf bis neun Grad.

