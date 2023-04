Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

[Aktualisiert: 18.15 Uhr] Kurz nach dem Schulstart in Rheinland-Pfalz gibt es den ersten Corona-Alarm an fünf Schulen: Am Mons-Tabor-Gymnasium in Montabaur mussten 60 Personen in Quarantäne, in Trier wurde dies für 52 Schüler und drei Lehrer zweier Einrichtungen angeordnet. Auch im Kreis Alzey-Worms und in Koblenz ist jeweils eine Schule betroffen. Das neue Schuljahr hatte nach dem Sommerferien am Montag begonnen.

An dem Gymnasium in Montabaur gilt die Maskenpflicht jetzt vorerst auch im Unterricht – an den anderen Schulen im Lande aber weiterhin nicht. Nach Angaben des Mons-Tabor-Gymnasiums hatte eine