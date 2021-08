Klingenmünster (dpa/lrs) - Unbekannte sollen in den vergangenen zwei Wochen in einem Weinberg zwischen Klingenmünster und Klingen (Landkreis Südliche Weinstraße) rund 550 Weinreben zerstört haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden 300 Weinreben mutwillig zerschnitten, 250 weitere wurden mit einem Unkrautbekämpfungsmittel vernichtet. Betroffen sei nur ein Winzer. Laut Polizei kann es vorkommen, dass Unbekannte Weinreben in der Herbstsaison unerlaubt abernten. Eine Zerstörung in diesem Ausmaß habe es in der Region aber noch nicht gegeben. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 4000 Euro.