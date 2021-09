Neustadt/Wstr. (dpa/lrs) - Die Deutsche Weinkönigin wird alljährlich in Neustadt/Weinstraße gekürt - jetzt wurde in dem pfälzischen Ort die Botschafterin der Branche als Ampelfigur vorgestellt. Mit Kleid, stilisierter Traube in der Hand und Krone auf dem Kopf lenkt die «First Lady des Rebensafts» dort künftig Fußgänger und Fußgängerinnen über die Straße.

Das Motiv des Künstlers Gerhard Hofmann komme zunächst an vier Orten zum Einsatz, teilte die Kommune am Mittwoch mit. Insgesamt seien derzeit 30 Ampeln mit den Weinköniginnen-Signalgebern geplant. Von dem Motiv erhofft sich die Stadt auch einen touristischen Anreiz.

Neustadt ist nicht der erste Ort in Rheinland-Pfalz mit einer prominenten Ampelfigur. In Mainz blinkt das Mainzelmännchen, in Trier Karl Marx, in Worms Martin Luther. In Bad Dürkheim ist ein Winzer als Motiv geplant. Bundesweit hat sich längst ein Trend entwickelt, Ampeln mit originellen Figuren zu verzieren.