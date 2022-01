In der Pfälzer Weinszene soll dauerhaft ein soziales Projekt verankert werden. Dazu wurden die „VinoPhilAnthropen“ gegründet. Die neue Hilfsorganisation will Geld für Pfälzer sammeln, die in eine Notlage geraten sind. Die erste Benefizveranstaltung hätte schon in diesem Monat stattfinden sollen, doch sie musste pandemiebedingt abgesagt werden. Jetzt hofft der Verein, dass es im März losgehen kann.

Vereinsgründer Oliver Meyer ist ein bisschen frustriert, dass er den Start aus Vernunftgründen verschieben musste. Zu viele Leute wollte er aber angesichts der steigenden Infektionszahlen nicht auf engem Raum feiern lassen. Der Frankenthaler Geschäftsmann, der eine Veranstaltungsagentur in der Dirmsteiner Spormühle betreibt, ist beruflich oft in der Sportbranche unterwegs. Privat aber fasziniert ihn das, was viele Pfälzer Weingüter seit Jahren leisten.

Meyer engagiert sich gerne, hat zum Beispiel Benefiz-Fußballspiele in der Pfalz organisiert. Dass er seine sozialen Aktivitäten jetzt in die Weinszene verlagern will, hat mit seiner Passion zu tun. „Ich fand es toll“, erzählt er, „wie solidarisch die Winzer nach der Flut-Katastrophe ihren Kollegen an der Ahr geholfen haben.“

Jenseits solcher konkreten Hilfsprojekte gebe es aber nur private Spendenaktivitäten. Daher sei ihm die Idee gekommen, die VinoPhilAnthropen zu gründen – einen Verein für Weinliebhaber, die zugleich auch Menschenfreunde sind. Meyer, dessen Agentur trotz der Pandemie brummt, will, dass davon andere profitieren, die es hart getroffen hat. Pfälzer, die zum Beispiel einen schweren Unfall hatten oder deren Haus abgebrannt ist. Um nach solchen Schicksalsschlägen unbürokratisch helfen zu können, hat er Privatleute, Winzer, Gastronomen und andere Geschäftsleute zusammengebracht.

15 Weingüter sind dabei

Der Laumersheimer Winzer Philipp Kuhn warb bei den Prädikatsweingütern Pfalz (VdP) für die Idee und rannte offene Türen ein. 15 VdP-Weingüter sind bereits eingetreten und wollen Benefizveranstaltungen organisieren, bei denen der Wein eine wichtige Rolle spielt.

Die beteiligten Winzer finden es spannend, im Anbaugebiet Pfalz ein neues Wohltätigkeitsprojekt auf die Beine zu stellen. „Vielleicht mit Signalwirkung für andere“, meint Riesling-Experte Philipp Kuhn. Auch für ihn ist das Ganze Neuland. „Wir hatten noch nie eine Veranstaltung im Weingut“, sagt er. Umso mehr freut er sich, den VinoPhilAnthropen Ende des Jahres seinen bis dahin fertiggestellten Holzfasskeller präsentieren zu können. Dazu will er als Gastgeber auch seine Schatzkammer öffnen und Raritäten verkosten lassen.

VdP-Weingüter wolle nicht unter sich bleiben

Kuhn hofft, dass langfristig noch weitere Weingüter mitmischen. Er betont, dass die VdP-Weingüter nicht unter sich bleiben wollen. Auch der Freinsheimer Winzer Johannes Reibold macht mit. Er findet es interessant, Benefizveranstaltungen in Kellereien, Weinkellern, Vinotheken und anderen schönen Räumen zu organisieren, die nicht jedem zugänglich sind. Vereinsmitglieder sind neben renommierten Weingütern wie Bassermann-Jordan in Deidesheim auch das Frankenthaler Café´ Mirou, die Palatina Weinbar in Großkarlbach und Schmieders in Deidesheim.

Mitgliedbeiträge und Spenden

Wie Oliver Meyer erzählt, ist bei den Mitte August 2021 gegründeten VinoPhilAnthropen jeder willkommen, der bereit ist, den jährlichen Mitgliedsbeitrag von 60 Euro und eine Jahresspende zu entrichten. Bei Privatmitgliedern soll laut Aufnahmeantrag die Spende nicht unter 190 Euro und bei Geschäftsmitgliedern nicht unter 440 Euro liegen. Das Geld fließt in einen Spendentopf. Darüber hinaus wollen die Winzer und andere Geschäftsleute, die dem Verein angehören, einmal im Jahr eine Veranstaltung für den guten Zweck organisieren. Für diese Benefizaktionen können Meyers Auskunft nach aber nur die Mitglieder Eintrittskarten kaufen. Der komplette Erlös wird gespendet.

Im Kalender stehen bereits 15 Benefizveranstaltungen. Wenn die Pandemie dem Verein keinen Strich durch die Rechnung macht, soll der Startschuss jetzt Anfang März im Barriquekeller des Weinguts Siener in Birkweiler fallen. Die ersten finanziellen Hilfen können Betroffene dann im April beantragen.

INFO

Infos zu Verein und Veranstaltungskalender auf www. vinophilanthropen.de