Auf dieser rund 45 Kilometer langen Radtour durch Neustadt und die Umgebung kommen weder Genuss noch Bewegung zu kurz. Es gibt zahlreiche Einkehrmöglichkeiten mit herrlicher Aussicht – und zwischendurch wird es anstrengend.

Das Neustadter Umland bietet alles, was eine gelungene Radtour in der Pfalz ausmacht: gut ausgebaute Wege, eine tolle Aussicht und einige Weingüter, die zu genussvollen Zwischenstopps einladen. An Einkehrmöglichkeiten fehlt es auf dem 45 Kilometer langen Rundweg auf jeden Fall nicht. Demnach wurde die Strecke von dem Landauer Tourenanbieter „Yummy Tours“ auch als Genussradtour konzipiert, die an verschiedenen Weingütern rund um Neustadt vorbeiführt.

Als Startpunkt bieten sich der Bahnhöfe in Neustadt oder in Maikammer-Kirrweiler an, theoretisch kann die Tour auf dem Rundweg aber von überall aus gestartet werden. Wer möchte, kann vom Bahnhof in Maikammer-Kirrweiler aus schon nach zehn Kilometern das erste Ziel ansteuern: das Weingut Thomas Kästel in Neustadt-Geinsheim. In dem großen überdachten Außenbereich kann ein Glas Wein oder Traubensaft genossen werden – und im Hofladen kann man sich für die restliche Tour mit Proviant eindecken. Alternativ lockt nach weiteren rund 12 Kilometern mit dem Weingut Schäfer mit seiner großen Gartenanlage aber auch schon die nächste Einkehrmöglichkeit.

Weingüter von urig bis schick

Direkt an den Weinbergen in Neustadt-Mußbach bietet sich eine herrliche Aussicht über die Umgebung. Radelt man nur ein paar Hundert Meter weiter, kommt man zum Weingut Edgar Klohr, das sich besonders auf zukunftsorientierte Weine spezialisiert hat. Sie bieten Rebsorten wie Cabernet blanc, Sauvignac, Muscaris oder Regent an – und auch der urige Innenhof eignet sich zu einem weiteren Zwischenstopp.

Von Neustadt-Mußbach führt der Rundweg fünf Kilometer weiter zum Weinland Königsbach-Neustadt. Der steile Anstieg wird mit einem traumhaften Blick auf die Rheinebene belohnt. Noch steiler wird es auf der letzten Etappe, wenn es zum Weingut Probsthof nach Neustadt-Haardt geht. Doch auch hier zahlt sich die Anstrengung aus: Im Weingut Probsthof in Neustadt-Haardt gibt es nicht nur Weine aus Top-Lagen zu verköstigen, sondern auch entsprechend der Jahreszeit Mandelblüten, Feigen, Kiwis, Maulbeeren und Edelkastanien zu sehen oder zu probieren.

Tour verkürzen oder erweitern

Vom Neustadt-Haardt kann man dann – zumindest teilweise – wieder entspannt bergab zurück zum rund neun Kilometer entfernten Ausgangspunkt, den Bahnhof Maikammer-Kirrweiler, radeln. Wer bis dahin noch nicht genug an Wein und Genuss hatte, kann auch noch einen Zwischenstopp bei Karl Zeter Essig- und Senfspezialitäten in Neustadt-Diedesfeld machen und sich dort durch elf verschiedene Senfsorten probieren.

Tipp: Wer die Tour von 45 auf 30 Kilometer verkürzen möchte, kann auch den Zwischenstopp im Weingut Kästel in Neustadt-Geinsheim auslassen. Um 15 Kilometer erweitern lässt sich der Rundweg hingegen, wenn man nach dem Probsthof noch weiter nach Deidesheim radelt.