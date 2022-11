Ramstein-Miesenbach (dpa) - Weil ihre Autos mit bunt-leuchtender Weihnachtsdekoration verziert waren, haben zwei Fahrzeughalter in der Pfalz Ärger mit der Polizei bekommen. Dies sei zwar „mit Sicherheit schön anzusehen“, jedoch laut Straßenverkehrsordnung nicht zulässig, teilte die Polizei Kaiserslautern am Sonntag mit. Die beiden Poser-Autos seien einer Streife am späten Samstagabend auf einem Parkplatz aufgefallen. An einem war die Frontstoßstange mit einem leuchtenden Weihnachtskranz verziert, der zweite Autobesitzer hatte die Front seines Wagens mit einer Lichterkette und einer großen roten Schleife geschmückt.

