In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleiben die Temperaturen über die Weihnachtsfeiertage sehr mild. Nach verbreitetem Bodenfrost und Nebel am Morgen lockert es am Donnerstag zunächst etwas auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Laufe des Tages kommen aber nach und nach wieder einige Wolken hinzu. Gegen Abend sei dann mit leichtem Sprühregen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen drei und sechs Grad. Dazu wehe ein leichter Wind aus Süden.

In der Nacht zum Freitag sei besonders im Saarland mit Regen oder Sprühregen zu rechnen. Die Tiefstwerte rutschen auf vier bis ein Grad. Besonders in höheren Lagen wehe dazu teilweise stürmischer Südwestwind, der am Morgen aber nachlasse. Auch am Heiligabend könne es weiter leicht regnen. Die Höchsttemperaturen steigen auf milde sechs bis zehn Grad.