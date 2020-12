Rechtzeitig zum 1. Weihnachtsfeiertag stellte sich der Winter ein: In der Nacht fiel auf dem Donnersberg eine Schneeschicht, die sich sehen lassen konnte. Von weitem sah man bereits, dass die höheren Lagen mit Schnee bedeckt waren. An ungefähr 500 Höhenmeter verwandelte sich die Waldlandschaft in eine sanfte Schneelandschaft.

Weiße Weihnacht am Donnersberg! Das lockte natürlich viele Besucher an und kurz nach 10 Uhr war der Parkplatz auf dem Gipfel fast komplett mit Fahrzeugen zu geparkt. Strahlender Sonnenschein und leichter kalter Wind boten die besten Voraussetzungen für einen Weihnachtswinterspatziergang. Die Vierbeiner tummelten sich im Schnee und einige Kinder ließen sich mit dem Schlitten durch die winterliche Schneepracht ziehen. Zum Rodeln oder zum Skifahren war es aber leider noch zu wenig Schnee. Gereicht hat es aber allemal für einen kleinen Schneemann.