Die Feuerwehr der Ortsgemeinde Altenbamberg (Kreis Bad Kreuznach) hat nicht genug Personal. Einzelgespräche mit den Bürgern sollen helfen, mehr Freiwillige zu finden. Wenn das nicht gelingt, könnte es dazu kommen, dass Bürger zum Dienst verpflichtet werden. Wer sich weigert, dem kann sogar eine Haftstrafe drohen.

Im April war die Mannschaftszahl in Altenbamberg auf vier Personen zusammengeschrumpft, wie Bernd Vogel berichtete. Er ist Wehrleiter in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach, zu der Altenbamberg gehört. Das ist ein Problem, denn: „Wir müssen sicherstellen, dass binnen acht Minuten die ersten Kräfte am Einsatzort sind. Das schreibt das Landesfeuerwehrgesetz vor“, erklärt Vogel.

Der Wehrleiter sowie auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Marc Ullrich, beklagen, dass die Bürger von Altenbamberg in der Vergangenheit immer weniger Bereitschaft zum Mitwirken gezeigt hätten. Um Bürger für den Feuerwehrdienst zu gewinnen, gab es zuletzt im April eine Infoveranstaltung. Seit etwa 13 Jahren ist die Personaldecke bei den Ortsfeuerwehren in der Verbandsgemeinde jedoch so dünn, dass immer wieder solche Termine nötig wären, erklärt Ullrich. In der Ortsgemeinde habe sich die Personalsituation seit April etwas gebessert. „Es sind nun zehn Wehrleute in Altenbamberg“, berichtet der Verbandsbürgermeister. Doch das reiche noch nicht. Laut Ullrich sind insgesamt 15 bis 20 Leute nötig.

Gespräche sind obligatorisch

Um dies zu erreichen, werden bis zum Beginn der Sommerferien mit allen rund 190 Bürgern, die zwischen 18 und 45 Jahre alt sind, Einzelgespräche geführt. Diese Termine waren eigentlich bereits für April vorgesehen, mussten aber verschoben werden.

Diese Vorladungen sind laut Ullrich verpflichtend. Sobald man mit den Leuten ins Gespräch komme, könnten viele Vorbehalte gegenüber der Feuerwehrarbeit ausgeräumt werden. „Niemand muss Arbeit machen, die er nicht kann“, so Ullrich. Zum Beispiel müsse jemand mit Höhenangst nicht auf die Drehleiter, wer kein Blut sehen kann, müsse keine Verletzten versorgen und so weiter.

Sollten sich nach diesen Gesprächen nicht ausreichend Freiwillige bei der Ortsfeuerwehr melden, dann könne die Gemeindeverwaltung Bürger zum Feuerwehrdienst verpflichten. „Nimmt jemand die Vorladung zum Einzelgespräch oder später die Verpflichtung zum Feuerwehrdienst ohne triftigen Grund nicht wahr, muss er mit einem Zwangsgeld rechnen“, sagt Ullrich. Dessen Höhe werde vom Verwaltungsgericht bestimmt und müsse verhältnismäßig sein, teilt das rheinland-pfälzische Innenministerium auf Anfrage mit. Alternativ können sogar zwischen einem und 14 Tagen Haft verhängt werden.