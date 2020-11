Homburg (dpa/lrs) - Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen sucht das Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) Helfer zur Unterstützung. Man bereite sich darauf vor, dass in den kommenden Wochen und Monaten wieder mehr Patienten mit Covid-19 in Homburg behandelt werden müssten, teilte das UKS am Donnerstag mit. In erster Linie würden Studierende der Fächer Medizin oder Psychologie und Pflegefachkräfte, Pflegehelfer, Ärzte oder medizinische Fachangestellte gesucht.

Aber auch weitere Interessierte können sich über das Online-Portal unter www.uks.eu melden. „Wir freuen uns über alle Menschen, die uns unterstützen wollen - sei es als studentische Hilfskraft, in Form ehrenamtlicher Arbeit oder in einer regulären Beschäftigung in Voll- oder in Teilzeit“, hieß es. Kräfte könnten zur Entlastung des Pflege- oder ärztlichen Personals eingesetzt werden, aber auch organisatorische oder logistische Tätigkeiten übernehmen.

Am UKS laufen weitere Maßnahmen zur Vorbereitung auf die steigende Zahl von Covid-19-Patienten: So würden nicht dringend notwendige Behandlungen derzeit reduziert und Personal umstrukturiert, um es zur Behandlung von Covid-19 einsetzen zu können, hieß es.