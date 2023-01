Der Baum aus dem Wald kann mehr als nur Freude zum Fest bereiten.

Eben noch stand er stolz und strahlend im Wohnzimmer: Der Weihnachtsbaum ist der stille Star an Weihnachten. Vollbehangen mit Kugeln, Weihnachtsschmuck, Lametta, Gebasteltem und Kerzen oder Lichterketten. Doch nach ein paar Tagen im Warmen, geht es los. Die ersten Nadeln liegen rundherum am Boden - wenn es kein frischer Baum war. Sie sind schnell weggesaugt, die Nadeln. Aber sie sind die Vorboten des Abschieds. Das neue Jahr hat schon wieder angefangen. Und es steht die Frage im Raum, wann die Dinger wieder abgeholt werden und wo die Sammelstellen sind, an die der Weihnachtsbaum gebracht werden kann.

Verein hat Tipps für weitere Verwendung

Aber Halt, soll es das wirklich gewesen sein? „Mit uns nicht“, denken sie beim Verband natürlicher Weihnachtsbaum in Moisburg (Niedersachsen). Der Verein hat jedenfalls einige Vorschläge, wozu die grünen Gesellen aus dem Wald noch zu gebrauchen sind, wenn das Fest vorbei und alles wieder abgeschmückt ist: für Spiel, Spaß und Garten.

Baum wieder einpflanzen

Das Prinzip „Nach dem Fest ist vor dem Fest“, greift im Falle des Baumes eher nicht. Es sei denn, er wurde mit der Wurzel ausgegraben, in einen Topf gesetzt und nach einigen Tagen auch schon wieder samt Wurzelwerk eingebuddelt.

Sportliche Variante: Weitwurf

Die meisten Bäume enden wohl an den Sammelstellen, also auf der Straße. Manch ein Baum entrinnt diesem Schicksal. Da wäre die sportlichste aller Varianten: In einigen Kommunen werden Weihnachtsbaum-Weitwurf-Wettbewerbe angeboten. Zum Beispiel beim Knutfest in Herschweiler-Pettersheim (Kreis Kusel).

Oder es gibt die Variante Selbstverwerter: Wer einen Garten hat, kann das Schmuckstück aber auch kompostieren oder die Zweige für den Winterschutz verwenden und damit Beete abdecken. Kaminbesitzer haben Brennholz, ist es erst einmal getrocknet. Aus den Ästen lässt sich gut Anzündmaterial gewinnen. Wieder verwendet werden nach Angaben des Vereins auch die nicht verkauften Bäume. Sie werden beispielsweise geschreddert und als Mulch oder Hackschnitzel verwertet. Sie finden aber auch tierische Abnehmer in Wildgehegen, Tierparks oder Zoos. Allerdings nur, wie der Direktor des Landauer Zoos, Jens-Ove Heckel betont, wenn die Herkunft bekannt ist.

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, wenn es darum geht, das Holz zu verwerten. Im Garten sind Stämme und Äste als Rankhilfen denkbar. Aber auch im Haus sind Reste der Bäume nutzbar, als Schmuckständer etwa, der sich auch bunt anmalen lässt.

Mulch und Kompost

Eine vielfältige Weiternutzung der Bäume hält Joachim Weirich vom Forstamt in Bad Dürkheim für eher unwahrscheinlich: „Die allerwenigsten haben ja noch einen Garten, in dem sie eine Rankhilfe brauchen.“ Er geht davon aus, dass die meisten Bäume zu Mulch oder recyceltem Kompost weiterverarbeitet werden. Dem Förster liegt lediglich am Herzen, dass der Baum auch geehrt wird und über einen längeren Zeitraum zum Begleiter wird und nicht direkt nach Weihnachten schon wieder am Straßenrand landet. Den Brauch des Weihnachtsbaums findet Weirich dann gerechtfertigt, wenn er eine entsprechende Wertschätzung als Naturprodukt erfährt. Wenn ein Baum am Ende so zugehängt ist, dass er gar nicht mehr zu sehen ist, ist er für ihn nur noch ein „Lamettaständer“.

Nicht immer Bäume zum Selberschlagen

Das Forstamt Bad Dürkheim hat zwei Flächen für Christbäume. Die brauchen laut Weirich zehn Jahre bis sie die passende Größe erreicht haben. Die „Ausgewachsenen“ sind in Bad Dürkheim aber nicht immer nach Belieben verfügbar. Deshalb gab es in diesem Jahr auch bei den Dürkheimern keine Gelegenheit zum Selberschlagen. Das sei vor zwei Jahren, im ersten Coronajahr, besonders gut angenommen worden. Auch tauche vermehrt die Frage auf, woher die Bäume stammen, ob sie aus den heimischen Wäldern sind oder von Weihnachtsbaumplantagen. Dabei gibt Weirich zu bedenken, dass die Heimischen nicht immer dem Idealbild entsprechen, sondern auch mal unsymmetrisch sein können. Aus einem solchen Baum lassen sich nach Weihnachten dann aber vielleicht besonders gut Kleiderbügel basteln. Das wäre etwas für fortgeschrittene Weihnachtsbaum-Selbstverwerter.

Gutes Tierfutter

Beim Forstamt Johanniskreuz in Trippstadt sind in diesem Jahr 25 Bäume übrig geblieben. „Wir sind dabei, sie den Tierparks anzubieten“, sagt Paula Hochscheidt. Wenn sie als Tierfutter enden sollten, wäre das aus ihrer Sicht eine gute Verwendung. Wer seinen Baum behält, könne ihn als Kompost verwenden oder als Feuerholz - wenn es getrocknet ist. Wer so lange nicht warten will, dem empfiehlt sie „draußen ein schönes Lagerfeuer“. In eigenen Gärten, sagt Paula Hochscheidt, lasse sich mit den Zweigen auch gut etwas abdecken. Aber auch als Grabschmuck seien Überreste des Weihnachtsbaums denkbar.