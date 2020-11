Mainz (dpa/lrs) - Nach den Bund-Länder-Beschlüssen von Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie bereitet das Bildungsministerium ein Schreiben an alle Schulleitungen vor. Darin werden die Bedingungen genannt, unter denen Schulen in Abstimmung mit dem für sie zuständigen Gesundheitsamt und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) ab der 8. Klasse und mit Ausnahme der Abschlussklassen einen Wechselbetrieb von Präsenz- und Fernunterricht einführen können, wie eine Sprecherin des Ministeriums am Donnerstag mitteilte. Das Schreiben soll den Schulen noch am Donnerstag zugehen.

Je nach regionalem Infektionsgeschehen - etwa bei mehr als 200 Corona-Infektionen je 100 000 Einwohnern in den zurückliegenden sieben Tagen - und Quarantäne-Fällen in den Klassen können dann solche schulspezifischen Maßnahmen beschlossen werden. Daneben soll weiterhin in allen weiterführenden Schulen auch im Unterricht ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.