Nach viel Regen können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Sonntag auf einige trockene Phasen freuen. Der Tag beginnt zwar noch stark bewölkt und regnerisch, es lockert dann aber langsam von Norden her auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. In höheren Lagen kann es auch noch schneien. Im Laufe des Tages zieht Tief «Markus», das deutschlandweit für teils starken Niederschlag sorgte, aber allmählich nach Süden ab und nimmt den Regen mit.

Die Temperaturen erreichen zwischen sieben und elf Grad, in höheren Lagen erwarten die Meteorologen maximal fünf Grad. Ausläufer des Tiefs bringen schwachen bis mäßigen Ostwind, in höheren Lagen auch starke Böen. In der Nacht zum Montag erwartet der DWD nur noch wenige Wolken und keinen Regen. Frostige Temperaturen können aber mancherorts für Glätte sorgen. Am Montag zeigt sich das Wetter dann heiter und trocken. Auch die Sonne kommt dann wieder zum Vorschein. Bei Höchstwerten zwischen acht und zwölf Grad wird auch der Wind aus Nordost schwächer.

